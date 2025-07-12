В российских силовых структурах сообщили ТАСС, что на Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) повторно мобилизуют в Вооруженные силы Украины (ВСУ) военных, вернувшихся на Украину из российского плена.
В качестве примера приводится случай с мобилизацией активиста майдана Андрея Коломийца. Источник агентства утверждает, что такие случаи происходят регулярно и являются нарушением Женевской конвенции.
— Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат. Такое происходит регулярно, — цитирует собеседника ТАСС.
Нередко противостояние с военкоматом на Украине заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.
Сотрудники ТЦК начали применять огнестрельное оружие против гражданских лиц, подлежащих мобилизации. А военные ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как это было раньше.