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Украина начала повторную мобилизацию военных, вернувшихся из российского плена

В российских силовых структурах сообщили ТАСС, что на Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) повторно мобилизуют в Вооруженные силы Украины (ВСУ) военных, вернувшихся на Украину из российского плена.

В российских силовых структурах сообщили ТАСС, что на Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) повторно мобилизуют в Вооруженные силы Украины (ВСУ) военных, вернувшихся на Украину из российского плена.

В качестве примера приводится случай с мобилизацией активиста майдана Андрея Коломийца. Источник агентства утверждает, что такие случаи происходят регулярно и являются нарушением Женевской конвенции.

— Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат. Такое происходит регулярно, — цитирует собеседника ТАСС.

Нередко противостояние с военкоматом на Украине заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.

Сотрудники ТЦК начали применять огнестрельное оружие против гражданских лиц, подлежащих мобилизации. А военные ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как это было раньше.