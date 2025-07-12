Распознать можно во сне: назван неочевидный признак грядущего инсульта

Инсульт — одно из заболеваний, которое молодеет с каждым годом. Врачи уверены — причин тому много, среди них, в том числе, экология и постоянные стрессы, которые испытывают жители мегаполисов. О том, кто еще находится в группе риска по инсульту, сообщает aif.ru со ссылкой на врача-невролога Ксению Шевцову.