Распознать можно во сне: назван неочевидный признак грядущего инсульта

Инсульт — одно из заболеваний, которое молодеет с каждым годом. Врачи уверены — причин тому много, среди них, в том числе, экология и постоянные стрессы, которые испытывают жители мегаполисов. О том, кто еще находится в группе риска по инсульту, сообщает aif.ru со ссылкой на врача-невролога Ксению Шевцову.
— Под реальной угрозой инсульта находятся те, кто постоянно храпит. Храп может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ сна, вызывающего резкое снижение или полную остановку дыхания во сне, что приводит к гипоксии сердца и мозга, — предупредила доктор.
Медик назвала и другие категории людей из группы риска — это те, страдает артериальной гипертензией, сахарным диабетом и ожирением. А также те, кто курит и злоупотребляет алкоголем, пациенты, которые питаются жирными продуктами и мало двигаются.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что стресс и недосып разрушают организм не меньше вредных продуктов. Хроническое напряжение нарушает гормональный баланс, повышает давление и может спровоцировать диабет. Гасанов рекомендует спать не менее 7 часов и находить способы расслабляться — медитацию, дыхательные практики или прогулки.