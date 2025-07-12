Юрист Питниченкo: за горшки с цветами с внешней стороны балкона могут оштрафовать

Желание создать уют на своем балконе с помощью растений может привести к неприятностям в виде штрафов. А все дело в цветочных горшках.
Юрист Александр Питниченко предупредил, что установка их на ограждении считается незаконным переустройством, а значит, влечет наказание за изменение внешнего вида здания.
Речь идет о размещении горшков или ящиков за границей балкона, то есть, с внешней стороны. Такой декор грозит административной ответственностью.
Чтобы исключить неприятные последствия, собственникам недвижимости рекомендуется размещать цветы внутри помещения либо предварительно согласовывать любые изменения с местными властями.
— Лучше заранее позаботиться о безопасности и законности своего украшения балкона растениями, ставя горшки внутрь или получив разрешение администрации, — дал совет Питниченко в беседе с NEWS.ru.