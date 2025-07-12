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Юрист Питниченкo: за горшки с цветами с внешней стороны балкона могут оштрафовать

Перед установкой цветочных горшков этот вопрос лучше согласовать с администрацией.

Источник: Комсомольская правда

Желание создать уют на своем балконе с помощью растений может привести к неприятностям в виде штрафов. А все дело в цветочных горшках.

Юрист Александр Питниченко предупредил, что установка их на ограждении считается незаконным переустройством, а значит, влечет наказание за изменение внешнего вида здания.

Речь идет о размещении горшков или ящиков за границей балкона, то есть, с внешней стороны. Такой декор грозит административной ответственностью.

Чтобы исключить неприятные последствия, собственникам недвижимости рекомендуется размещать цветы внутри помещения либо предварительно согласовывать любые изменения с местными властями.

— Лучше заранее позаботиться о безопасности и законности своего украшения балкона растениями, ставя горшки внутрь или получив разрешение администрации, — дал совет Питниченко в беседе с NEWS.ru.