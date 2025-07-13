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13 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

13 июля 2025 года — особенная дата в календаре, наполненная разнообразными праздниками и памятными событиями.

13 июля 2025 года — особенная дата в календаре, наполненная разнообразными праздниками и памятными событиями. В этой статье мы подробно расскажем, какой сегодня праздник отмечают в России и мире, какие православные даты чтят верующие, а также вспомним знаменитых актеров, родившихся в этот день.

Какой сегодня праздник в России 13 июля 2025.

День рыбака.

Этот профессиональный праздник, отмечаемый во второе воскресенье июля, имеет богатую историю:

— Впервые праздник отметили в 1964 году в Мурманске;

— Официально учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1965 году;

— Дата приурочена к выходу первого советского промыслового траулера «Зубатка» в 1920 году.

Традиции празднования:

Городские фестивали и соревнования по рыбной ловле;

Выставки рыболовного снаряжения;

Кулинарные конкурсы на лучшую уху;

Вручение наград лучшим работникам отрасли.

День российской почты.

Также отмечаемый во второе воскресенье июля, этот профессиональный праздник ведет свою историю с эпохи Петра I:

Первая регулярная почтовая линия Москва-Архангельск создана в 1693 году;

Современная почтовая служба России обслуживает более 40 тысяч отделений;

Ежегодно обрабатывается около 2,5 миллиардов почтовых отправлений.

Как отметить:

Отправить открытку друзьям «по-старинке»;

Посетить музей почты в вашем городе;

Поблагодарить почтальона за работу.

Какой сегодня церковный праздник?

Православная церковь 13 июля 2025 года отмечает сразу несколько важных дат:

Собор 12 апостолов.

В этот день чтят память ближайших учеников Христа:

Петра и Андрея;

Иакова и Иоанна Зеведеевых;

Филиппа и Варфоломея;

Фомы и Матфея;

Иакова Алфеева и Иуды Иаковлева;

Симона Зилота и Матфия.

Традиции:

Особые богослужения в храмах;

Чтение Деяний апостолов;

Приготовление рыбных блюд (пост уже закончился).

Прославление святителя Софрония Иркутского.

Канонизирован в 1918 году;

Известен чудесами и нетлением мощей;

Почитается как покровитель Сибири.

Память преподобного Петра Ордынского.

Бывший ордынский царевич, принявший христианство;

Основатель Петровского монастыря в Ростове;

Почитается с XIV века.

Какой сегодня международный праздник?

Международный день головоломки.

Праздник, посвященный изобретателю кубика Рубика:

Эрнё Рубик родился 13 июля 1944 года;

Кубик изобретен в 1974 году как учебное пособие;

Сегодня существует более 350 миллионов экземпляров.

Интересные факты:

Мировой рекорд сборки — 3,13 секунды;

Существуют кубики 17×17×17;

Проводятся чемпионаты по сборке вслепую.

Какие знаменитости родились сегодня?

Михаил Пуговкин (1923−2008).

Народный артист СССР;

Снялся в более чем 100 фильмах;

Самые известные роли: «Иван Васильевич меняет профессию», «Свадьба в Малиновке».

Борис Клюев (1944−2020).

Народный артист России.

Известен по фильмам «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Гардемарины, вперед!»;

Более 50 лет служил в театре им. Вахтангова.

Харрисон Форд (род. 1942).

Обладатель «Золотого глобуса»;

Самые известные роли: Индиана Джонс, Хан Соло;

Входит в список самых высокооплачиваемых актеров.

Патрик Стюарт (род. 1940).

Сэр, командор Ордена Британской империи;

Прославился как капитан Пикард в «Звездном пути»;

Рекордсмен по продолжительности карьеры в роли супергероя Marvel.

Как отметить этот день?

Для рыбаков и любителей природы:

Организуйте выезд на рыбалку с друзьями;

Приготовьте уху по старинному рецепту;

Посетите музей рыболовства.

Для верующих:

Сходите на праздничную службу;

Прочтите жития святых, вспоминаемых в этот день;

Сделайте пожертвование на храм.

Для любителей интеллектуального отдыха:

Устройте турнир по сборке кубика Рубика;

Попробуйте новые виды головоломок;

Посетите музей занимательных наук.

Для киноманов:

Устройте киновечер с фильмами именинников;

Пересмотрите классику с Пуговкиным или Фордом;

Почитайте биографии любимых актеров.

Теперь вы точно знаете, какой сегодня праздник 13 июля 2025 года отмечают в России и мире, какие православные даты чтят верующие, и какие знаменитые актеры празднуют день рождения. Выбирайте то, что вам ближе, и отмечайте этот день с удовольствием!

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