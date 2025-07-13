13 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

13 июля 2025 года — особенная дата в календаре, наполненная разнообразными праздниками и памятными событиями. В этой статье мы подробно расскажем, какой сегодня праздник отмечают в России и мире, какие православные даты чтят верующие, а также вспомним знаменитых актеров, родившихся в этот день.
Какой сегодня праздник в России 13 июля 2025.
День рыбака.
Этот профессиональный праздник, отмечаемый во второе воскресенье июля, имеет богатую историю:
— Впервые праздник отметили в 1964 году в Мурманске;
— Официально учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1965 году;
— Дата приурочена к выходу первого советского промыслового траулера «Зубатка» в 1920 году.
Традиции празднования:
Городские фестивали и соревнования по рыбной ловле;
Выставки рыболовного снаряжения;
Кулинарные конкурсы на лучшую уху;
Вручение наград лучшим работникам отрасли.
День российской почты.
Также отмечаемый во второе воскресенье июля, этот профессиональный праздник ведет свою историю с эпохи Петра I:
Первая регулярная почтовая линия Москва-Архангельск создана в 1693 году;
Современная почтовая служба России обслуживает более 40 тысяч отделений;
Ежегодно обрабатывается около 2,5 миллиардов почтовых отправлений.
Как отметить:
Отправить открытку друзьям «по-старинке»;
Посетить музей почты в вашем городе;
Поблагодарить почтальона за работу.
Какой сегодня церковный праздник?
Православная церковь 13 июля 2025 года отмечает сразу несколько важных дат:
Собор 12 апостолов.
В этот день чтят память ближайших учеников Христа:
Петра и Андрея;
Иакова и Иоанна Зеведеевых;
Филиппа и Варфоломея;
Фомы и Матфея;
Иакова Алфеева и Иуды Иаковлева;
Симона Зилота и Матфия.
Традиции:
Особые богослужения в храмах;
Чтение Деяний апостолов;
Приготовление рыбных блюд (пост уже закончился).
Прославление святителя Софрония Иркутского.
Канонизирован в 1918 году;
Известен чудесами и нетлением мощей;
Почитается как покровитель Сибири.
Память преподобного Петра Ордынского.
Бывший ордынский царевич, принявший христианство;
Основатель Петровского монастыря в Ростове;
Почитается с XIV века.
Какой сегодня международный праздник?
Международный день головоломки.
Праздник, посвященный изобретателю кубика Рубика:
Эрнё Рубик родился 13 июля 1944 года;
Кубик изобретен в 1974 году как учебное пособие;
Сегодня существует более 350 миллионов экземпляров.
Интересные факты:
Мировой рекорд сборки — 3,13 секунды;
Существуют кубики 17×17×17;
Проводятся чемпионаты по сборке вслепую.
Какие знаменитости родились сегодня?
Михаил Пуговкин (1923−2008).
Народный артист СССР;
Снялся в более чем 100 фильмах;
Самые известные роли: «Иван Васильевич меняет профессию», «Свадьба в Малиновке».
Борис Клюев (1944−2020).
Народный артист России.
Известен по фильмам «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Гардемарины, вперед!»;
Более 50 лет служил в театре им. Вахтангова.
Харрисон Форд (род. 1942).
Обладатель «Золотого глобуса»;
Самые известные роли: Индиана Джонс, Хан Соло;
Входит в список самых высокооплачиваемых актеров.
Патрик Стюарт (род. 1940).
Сэр, командор Ордена Британской империи;
Прославился как капитан Пикард в «Звездном пути»;
Рекордсмен по продолжительности карьеры в роли супергероя Marvel.
Как отметить этот день?
Для рыбаков и любителей природы:
Организуйте выезд на рыбалку с друзьями;
Приготовьте уху по старинному рецепту;
Посетите музей рыболовства.
Для верующих:
Сходите на праздничную службу;
Прочтите жития святых, вспоминаемых в этот день;
Сделайте пожертвование на храм.
Для любителей интеллектуального отдыха:
Устройте турнир по сборке кубика Рубика;
Попробуйте новые виды головоломок;
Посетите музей занимательных наук.
Для киноманов:
Устройте киновечер с фильмами именинников;
Пересмотрите классику с Пуговкиным или Фордом;
Почитайте биографии любимых актеров.
Теперь вы точно знаете, какой сегодня праздник 13 июля 2025 года отмечают в России и мире, какие православные даты чтят верующие, и какие знаменитые актеры празднуют день рождения. Выбирайте то, что вам ближе, и отмечайте этот день с удовольствием!
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