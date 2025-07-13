13 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

13 июля 2025 года — особенная дата в календаре, наполненная разнообразными праздниками и памятными событиями. В этой статье мы подробно расскажем, какой сегодня праздник отмечают в России и мире, какие православные даты чтят верующие, а также вспомним знаменитых актеров, родившихся в этот день.