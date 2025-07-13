Что можно и нельзя делать 13 июля в день Двенадцати апостолов на Макушку лета

Запрещено отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Не следует заниматься домашними делами. Кроме того, под запретом конфликты и ссоры. В указанный день не стригли волосы. А еще не рекомендуется злоупотреблять алкоголем, переедать.