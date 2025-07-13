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Что можно и нельзя делать 13 июля в день Двенадцати апостолов на Макушку лета

Собрали приметы и запреты на 13 июля, когда отмечают день Двенадцати апостолов.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 13 июля отмечает Собор двенадцати апостолов, которые были ближайшими учениками Иисуса Христа. Вместе с тем в указанный день принято праздновать Макушку лета. Согласно приметам, с 13 дня наступали самые жаркие дни.

Что нельзя делать 13 июля.

Запрещено отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Не следует заниматься домашними делами. Кроме того, под запретом конфликты и ссоры. В указанный день не стригли волосы. А еще не рекомендуется злоупотреблять алкоголем, переедать.

Что можно делать 13 июля.

По традиции, старались ходить на возвышенности, чтобы поприветствовать лето и встретить зарю. Кроме того, после окончания Петрова поста было принято угощать друг друга яйцами, окрашенными в желтый цвет.

Согласно приметам, кукующая кукушка обещает долгое и теплое лето. В том случае, если утром нет росы, ждали дождь.

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