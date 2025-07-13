Что можно и нельзя делать 13 июля в день Двенадцати апостолов на Макушку лета

Православная церковь 13 июля отмечает Собор двенадцати апостолов, которые были ближайшими учениками Иисуса Христа. Вместе с тем в указанный день принято праздновать Макушку лета. Согласно приметам, с 13 дня наступали самые жаркие дни.
Что нельзя делать 13 июля.
Запрещено отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Не следует заниматься домашними делами. Кроме того, под запретом конфликты и ссоры. В указанный день не стригли волосы. А еще не рекомендуется злоупотреблять алкоголем, переедать.
Что можно делать 13 июля.
По традиции, старались ходить на возвышенности, чтобы поприветствовать лето и встретить зарю. Кроме того, после окончания Петрова поста было принято угощать друг друга яйцами, окрашенными в желтый цвет.
Согласно приметам, кукующая кукушка обещает долгое и теплое лето. В том случае, если утром нет росы, ждали дождь.
Тем временем мы собрали, как выглядит сломанный и поваленный лес после страшного урагана в Беларуси: фото и видео.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какая погода ждет белорусов с 14 по 20 июля: дожди, контрастные температуры и превышение многолетних норм.
Кроме того, МАРТ пришел с проверкой в пункты выдачи Wildberries и Ozon после звонка белоруса.