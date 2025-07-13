Припарковались: в «Зарядье» показали живопись на автомобильной стоянке

И в этом плане нет ничего удивительного, что едва ли не половина экспозиции отдана под русский авангард — больших мечтателей не сыскать. А еще, несмотря на всю идеологию, героев выставки объединяет стремление к красоте как таковой, будь это красота цветов и форм, как у Кандинского и Матюшина, человеческого тела, как у Александра Дейнеки, формул, о которых размышляет Курчатов на портрете, или математического расчета в основе сложных, самонапряженных конструкций Вячеслава Колейчука. Именно работ этого художника — одного из главных советских мастеров кинетического искусства — здесь больше всего. Они становятся лейтмотивом проекта и зримым напоминанием: физика и лирика на самом деле совместимы.