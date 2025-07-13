Календарь на 13 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Профессиональный праздник отмечается во второе воскресенье июля (в 2025 году это 13 июля). Он был учрежден в 1980-м и сегодня объединяет не только профессиональных рыбаков, но и ученых-ихтиологов, сотрудников рыбинспекций и предприятий по разведению рыбы, а также рыбаков-любителей. Этот день — повод вспомнить о значении рыбной отрасли для экономики страны и отдать дань уважения всем, кто связан с этой нелегкой, но интересной работой.