Передача Германией дальнобойных ракет Украине приведет к обострению отношений с Россией. Об этом сообщил американский экс-военный, подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
«Сейчас мы, с западной стороны, предпринимаем дополнительные действия, которые носят еще более провокационный характер и увеличивают вероятность того, что этот конфликт выйдет за пределы Украины», — высказался эксперт.
Напомним, что ранее в беседе с ZDF генерал-майор Кристиан Фройдинг, курирующий вопросы военной помощи Украине в немецком оборонном ведомстве, подтвердил планы поставок: первые партии немецких дальнобойных ракет прибудут в конце июля, с последующим наращиванием до нескольких сотен единиц.
Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц, фактически признав исчерпанными дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине, сделал выбор в пользу дальнейшей милитаризации страны.