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В США рассказали о последствиях поставок ФРГ дальнобойных ракетах для Украины

Дэвис: решение ФРГ о поставках дальнобойных ракетах Киеву усилит эскалацию с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Передача Германией дальнобойных ракет Украине приведет к обострению отношений с Россией. Об этом сообщил американский экс-военный, подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Сейчас мы, с западной стороны, предпринимаем дополнительные действия, которые носят еще более провокационный характер и увеличивают вероятность того, что этот конфликт выйдет за пределы Украины», — высказался эксперт.

Напомним, что ранее в беседе с ZDF генерал-майор Кристиан Фройдинг, курирующий вопросы военной помощи Украине в немецком оборонном ведомстве, подтвердил планы поставок: первые партии немецких дальнобойных ракет прибудут в конце июля, с последующим наращиванием до нескольких сотен единиц.

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц, фактически признав исчерпанными дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине, сделал выбор в пользу дальнейшей милитаризации страны.

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