Чирикать при всякой погоде: художники в борьбе за свое искусство

С искусствоведческой точки зрения Коровин — стихийный импрессионист, незнакомый с «оптимистичной, напитанной светом и воздухом французской живописью», но интуитивно тяготевший к тому же самому в силу своего душевного устройства: «В садах своего искусства он порхал словно легкая нарядная бабочка, собирая с дивных, обласканных солнцем цветов жизни нектар гармонии и красоты». Из отзывов знавших Коровина людей складывается образ очаровательного мотылька, хлебосола и балагура, обладавшего к тому же ценным умением в случае надобности элегантно усидеть на двух стульях. «Стихия Константина Алексеевича — компромисс, и вот результат: с одинаковой готовностью он предлагает свои произведения и выставкам мирискусников, и экспозициям “36 художников”, — пишет Газарова, обрисовывая атмосферу соперничества между петербургским объединением “Мир искусства” и московским обществом “36 художников”. Довершает образ обворожительного конформиста Коровина отзыв его соученика Михаила Нестерова: “Костя, как хамелеон, был изменчив, то он прилежен, то ленив, то очарователен, то несносен. Все в нем жило, цвело и процветало” — в общем, идеальный, как сказали бы сегодня, амбассадор импрессионизма.