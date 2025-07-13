Макрон: ЕС ускорит разработку ответных мер на американские пошлины

Макрон вместе с председателем Европейской комиссии (ЕК) выразил решительное неодобрение в связи с объявлением о введении 30-процентных пошлин на экспорт ЕС в США с 1 августа. Он подчеркнул необходимость демонстрации готовности ЕС защищать свои интересы, ускорить разработку действенных мер противодействия и использовать все имеющиеся инструменты, если соглашение с США не будет достигнуто к 1 августа.