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Макрон: ЕС ускорит разработку ответных мер на американские пошлины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в социальной сети X, что Евросоюз ускорит подготовку ответных мер на американские пошлины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в социальной сети X, что Евросоюз ускорит подготовку ответных мер на американские пошлины.

Макрон вместе с председателем Европейской комиссии (ЕК) выразил решительное неодобрение в связи с объявлением о введении 30-процентных пошлин на экспорт ЕС в США с 1 августа. Он подчеркнул необходимость демонстрации готовности ЕС защищать свои интересы, ускорить разработку действенных мер противодействия и использовать все имеющиеся инструменты, если соглашение с США не будет достигнуто к 1 августа.

Макрон отметил, что, несмотря на серьезное предложение со стороны ЕС, переговоры с США не привели к договоренности.

— Это, в частности, предполагает ускорение подготовки надежных ответных мер с использованием всех имеющихся инструментов, — подчеркнул президент Франции.

Ранее стало известно, что США введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза (ЕС) и Мексики с 1 августа.

8 июля президент США Дональд Трамп проинформировал 14 государств, в том числе Японию, Южную Корею, Малайзию, Казахстан и Южно-Африканскую Республику, о введении новых торговых пошлин в отношении их продукции. 9 июля американский лидер дополнил этот список, отправив письма о введении тарифов главам Молдавии, Филиппин, Алжира, Ливии, Ирака и Брунея.

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