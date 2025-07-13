Древние рисунки Башкортостана признали наследием ЮНЕСКО

Пещера, глубиной 165 метров и длиной около 4 км, хранит более 200 изображений эпохи палеолита. Ученые обнаружили рисунки мамонтов, лошадей, верблюдов и геометрических фигур, выполненные охрой. Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов отметил, что эти изображения, созданные 16−20 тысяч лет назад, подчеркивают единство духовного наследия человечества.