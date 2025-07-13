Древние рисунки Башкортостана признали наследием ЮНЕСКО

Наскальные рисунки Каповой пещеры (Шульган-Таш) в Башкортостане, расположенной на реке Белой, вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили по итогам 47-й сессии Комитета всемирного наследия в Париже.
Пещера, глубиной 165 метров и длиной около 4 км, хранит более 200 изображений эпохи палеолита. Ученые обнаружили рисунки мамонтов, лошадей, верблюдов и геометрических фигур, выполненные охрой. Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов отметил, что эти изображения, созданные 16−20 тысяч лет назад, подчеркивают единство духовного наследия человечества.
Капова пещера, открытая зоологом Александром Рюминым, стала уникальным археологическим объектом Восточной Европы. Ранее считалось, что такие рисунки характерны только для Западной Европы. Для сохранения пещеры построен комплекс «Шульган-Таш» — единственный в России музей наскального искусства палеолита.
Ранее опрос KP.RU показал, что россияне считают, что холодец достоин того, чтобы попасть в список нематериального наследия ЮНЕСКО. На втором месте оказались любимые многими пельмени.