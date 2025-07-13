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Башкирская пещера признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Пещера Шульган-Таш уникальна своей географией, возрастом рисунков, техникой их исполнения, самобытной символикой.

Источник: Аргументы и факты

Наскальные изображения, обнаруженные в башкирской пещере Шульган-Таш, официально признаны объектом всемирного наследия.

Такое решение было принято на 47-й сессии Комитета ЮНЕСКО, прошедшей в Париже.

Пещера, расположенная на Южном Урале, является крупнейшей многоуровневой карстовой формацией региона. В её глубинах сохранились древние изображения, возраст которых оценивается в 15−19 тысяч лет, что делает Шульган-Таш важным памятником эпохи первобытного искусства.

Ранее в лесах Нижнекамского района в Татарстане археологи обнаружили следы исчезнувшего города под названием Ачи, который не значится ни на одной современной географической карте.