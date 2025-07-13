Башкирская пещера признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Пещера, расположенная на Южном Урале, является крупнейшей многоуровневой карстовой формацией региона. В её глубинах сохранились древние изображения, возраст которых оценивается в 15−19 тысяч лет, что делает Шульган-Таш важным памятником эпохи первобытного искусства.