Башкирская пещера признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Наскальные изображения, обнаруженные в башкирской пещере Шульган-Таш, официально признаны объектом всемирного наследия.
Такое решение было принято на 47-й сессии Комитета ЮНЕСКО, прошедшей в Париже.
Пещера, расположенная на Южном Урале, является крупнейшей многоуровневой карстовой формацией региона. В её глубинах сохранились древние изображения, возраст которых оценивается в 15−19 тысяч лет, что делает Шульган-Таш важным памятником эпохи первобытного искусства.
Ранее в лесах Нижнекамского района в Татарстане археологи обнаружили следы исчезнувшего города под названием Ачи, который не значится ни на одной современной географической карте.