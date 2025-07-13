Российский боец Шлеменко одержал победу со сломанной рукой

Экс-чемпион Bellator, российский боец Александр Шлеменко одержал победу над испанцем Гильерме Каденой в главном поединке турнира SFC-11. Бойцовский вечер состоялся на G-Drive Арене в Омске.
В своем предыдущем бою, прошедшем 31 мая, Шлеменко уступил решением судей белорусу Владиславу Ковалеву. Кадена до этого поединка не знал поражений с марта 2024 года, одержав за указанный период шесть побед подряд.
Поединок в Омске продлился 3 минуты 21 секунду и завершился техническим нокаутом. Шлеменко обрушил на соперника серию ударов, после чего рефери остановил бой. Эта победа стала для титулованного омича 68-й в профессиональной карьере.
После боя выяснилось, что Шлеменко выходил на ринг со сломанной рукой. Травму он получил в поединке с Ковалевым. По его словам, на восстановление было всего 6 недель, но в итоге всё обошлось.
По словам Шлеменко, он не хотел, чтоб испанец дольше сопротивлялся, я делал все, чтобы его быстрее «финишировать». Он также отметил, что провел работу над ошибками, изменил подход в настрое, подход к бою, также бойцу не пришлось сгонять вес в последний момент.
Шлеменко отметил, что выбрал в качестве соперника Кадену, так как его команде было важно, чтобы оппонент был на серии побед, чтобы он были опытным, чтобы дрался на победу, а не отбывал номер.
Боец также заявил, что в ближайшее время состоится его реванш с Владиславом Ковалевым. Поражение в первом бою с белорусом омский боец назвал нелепой оплошностью.