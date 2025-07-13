Российский боец Шлеменко одержал победу со сломанной рукой

По словам Шлеменко, он не хотел, чтоб испанец дольше сопротивлялся, я делал все, чтобы его быстрее «финишировать». Он также отметил, что провел работу над ошибками, изменил подход в настрое, подход к бою, также бойцу не пришлось сгонять вес в последний момент.