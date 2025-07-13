Yle: финские власти задержали на границе бывшего солдата группы «Вагнер»

Финские пограничники сообщили о задержании «вагнеровца».
Финские власти задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» при попытке пересечь границу, сообщает издание Yle со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, инцидент произошел 17 июня в Северной Карелии. Мужчина, которого зовут Евгений, был задержан пограничной службой, после чего ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям.
По информации финских правоохранительных органов, задержанный якобы критиковал Россию и обратился с просьбой о предоставлении убежища. «Мужчина подозревается в совершении военных преступлений и незаконном пересечении государственной границы», — приводит издание слова представителей финских властей. В настоящее время он находится под стражей и отказывается от контактов с прессой.
В материале Yle также говорится, что финские правоохранители располагают видеозаписью из социальных сетей, на которой, предположительно, запечатлен момент задержания. Подробности уголовного дела и содержание обвинений в отношении бывшего бойца «Вагнера» в интересах следствия не раскрываются. Финские органы продолжают расследование обстоятельств его появления на территории страны и выясняют возможную причастность к преступлениям, совершенным за рубежом.