Yle: финские власти задержали на границе бывшего солдата группы «Вагнер»

В материале Yle также говорится, что финские правоохранители располагают видеозаписью из социальных сетей, на которой, предположительно, запечатлен момент задержания. Подробности уголовного дела и содержание обвинений в отношении бывшего бойца «Вагнера» в интересах следствия не раскрываются. Финские органы продолжают расследование обстоятельств его появления на территории страны и выясняют возможную причастность к преступлениям, совершенным за рубежом.