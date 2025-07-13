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Yle: финские власти задержали на границе бывшего солдата группы «Вагнер»

Финские власти задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» при попытке пересечь границу, сообщает издание Yle со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, инцидент произошел 17 июня в Северной Карелии. Мужчина, которого зовут Евгений, был задержан пограничной службой, после чего ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям.

Финские пограничники сообщили о задержании «вагнеровца».

Финские власти задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» при попытке пересечь границу, сообщает издание Yle со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, инцидент произошел 17 июня в Северной Карелии. Мужчина, которого зовут Евгений, был задержан пограничной службой, после чего ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям.

По информации финских правоохранительных органов, задержанный якобы критиковал Россию и обратился с просьбой о предоставлении убежища. «Мужчина подозревается в совершении военных преступлений и незаконном пересечении государственной границы», — приводит издание слова представителей финских властей. В настоящее время он находится под стражей и отказывается от контактов с прессой.

В материале Yle также говорится, что финские правоохранители располагают видеозаписью из социальных сетей, на которой, предположительно, запечатлен момент задержания. Подробности уголовного дела и содержание обвинений в отношении бывшего бойца «Вагнера» в интересах следствия не раскрываются. Финские органы продолжают расследование обстоятельств его появления на территории страны и выясняют возможную причастность к преступлениям, совершенным за рубежом.