Стало известно, кто на самом деле управляет США: причина в Украине

Напомним, что президент США Дональд Трамп не раз подчеркивал готовность Америки прекратить участие в мирных переговорах, если не будет достигнуто продвижение по украинскому вопросу, передав эти полномочия европейским странам. Политик также настаивал, что именно Европа должна взять на себя обязательства по военной поддержке Украины.