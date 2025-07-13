Стало известно, кто на самом деле управляет США: причина в Украине

Журналист Томас Фази высказал мнение, что реальное управление политикой США осуществляется не администрацией президента, а структурами национальной безопасности. В качестве доказательства он привел ситуацию вокруг Украины.
«Например, решение США “европеизировать” войну на Украине, сделав Германию главным вассалом, было принято при администрации Байдена, а теперь добросовестно реализуется Трампом», — написал он в публикации в соцсети X.
Напомним, что президент США Дональд Трамп не раз подчеркивал готовность Америки прекратить участие в мирных переговорах, если не будет достигнуто продвижение по украинскому вопросу, передав эти полномочия европейским странам. Политик также настаивал, что именно Европа должна взять на себя обязательства по военной поддержке Украины.
Накануне британская газета The Telegraph сообщала, что Трамп дал понять украинскому руководству, что достижение мирного договора с Россией неизбежно будет связано с территориальными компромиссами, в частности, может потребовать признания потери восточных регионов.