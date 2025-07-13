Подарок — 127 тысяч: сколько будут получать беременные студентки после нового закона?

До вступления в силу изменений в ФЗ № 81, то есть до 1 сентября этого года, размер выплат будет составлять по-прежнему 9−20 тысяч рублей. То есть размер пособия увеличивается в разы. Сейчас выплата рассчитывается исходя не из МРОТ, а из размера стипендии.