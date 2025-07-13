Подарок — 127 тысяч: сколько будут получать беременные студентки после нового закона?

Почему увеличили пособия для беременных студенток?
Увеличить пособия для беременных студенток предложил Владимир Путин в конце прошлого года на заседании Госсовета по вопросам социальной политики. Тогда он анонсировал новый нацпроект «Молодёжь и дети», а также отметил, что одно из направлений работы по повышению демографии — «поддержка стремления молодых родителей к раннему рождению детей».
— Нужно уделять особое внимание будущим мамам — студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума, — подчеркнул в декабре 2024 года президент.
В итоге законопроект внесли в Госдуму в конце мая этого года, а 8 июля, как раз в День семьи, любви и верности, приняли. Действовать он начнёт с 1 сентября 2025 года.
На сколько повысят пособия в 2025 году?
На пособие по беременности и родам, согласно изменениям в ФЗ № 81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», имеют право женщины, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного образования и научных организациях.
Выплата теперь рассчитывается исходя из МРОТ, то есть будет зависеть от региона. Средний размер пособия в стране составит 90 202 рубля.
Как определяется выплата: с помощью суммы МРОТ высчитывают ежедневный заработок и умножают на 140 — количество дней отпуска по беременности и родам.
Возьмём для примера Москву: 27 302 (величина прожиточного минимума для трудоспособного населения) / 30 * 140, получается 127 409,3 рубля. В Санкт-Петербурге МРОТ — 21 069 рублей, соответственно, пособие будет равняться 98 322 рублям.
Таким образом можно посчитать выплату в своём регионе.
До вступления в силу изменений в ФЗ № 81, то есть до 1 сентября этого года, размер выплат будет составлять по-прежнему 9−20 тысяч рублей. То есть размер пособия увеличивается в разы. Сейчас выплата рассчитывается исходя не из МРОТ, а из размера стипендии.
Как получить пособие студентке?
Для того чтобы получить пособие по беременности и родам, студентке нужно обратиться в учебную часть не позднее чем за полгода до окончания декрета со справкой из женской консультации. Выплату перечислит Социальный фонд РФ в течение 10 дней. Деньги поступают из федерального бюджета.
Какие ещё льготы положены беременным студенткам?
Кроме единовременной выплаты по беременности и родам, студентки — будущие мамы могут также рассчитывать на единовременные пособия при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до полутора лет, единое пособие, если подушевой доход молодой семьи ниже прожиточного минимума, а также на маткапитал.
Кроме того, студентка в положении имеет право уйти в академический отпуск по беременности.
Также молодой семье, воспитывающей ребёнка в возрасте до трёх лет, положено пособие, если отца призвали в армию.
К тому же существуют региональные льготы для молодых семей. Их нужно узнавать отдельно в каждом субъекте РФ.