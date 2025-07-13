«Вечная слава и 125 миллионов»: что нужно знать перед финалом Клубного чемпионата мира по футболу

Клубный чемпионат мира 2025 года вошел в историю как первый турнир в новом формате с участием 32 клубов из шести континентальных конфедераций. С 14 июня футбольный мир наблюдал за соревнованием, включавшим 12 европейских клубов, шесть южноамериканских и по четыре команды из Африки, Азии и КОНКАКАФ, а также представителей Океании и США как страны-хозяйки.