В первый день конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре в Витебске» лидировал Доменико Барбера из Италии

13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» состоялся первый день Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск». За главный приз борются молодые артисты из 14 стран, передает корреспондент БЕЛТА.
Очередность выступлений определялась на жеребьевке, которая прошла накануне в Международном пресс-центре фестиваля. Некоторые конкурсанты вытянули пустой билет — это значит, что порядок их выхода на сцену определила дирекция, чтобы сохранить динамику шоу. Выступления участников оценивает международное жюри под председательством певицы, народной артистки Ингушетии, лауреата многочисленных премий Таисии Повалий.
В первый конкурсный день участники исполнили мировые хиты. Открыл вокальные состязания представитель Латвии Клементс Алексанс, исполнив композицию «Where Do I Begin (Love Story)». Он получил 59 баллов. «Я рад быть здесь, на “Славянском базаре”. Потрясающий зал, невероятная энергетика, — поделился артист. — Хотелось бы исполнить не одну, а хотя бы шесть песен и потом дать сольный концерт. Я доволен своим выступлением. Очень люблю белорусскую культуру, еду — особенно драники, — и, конечно, сам Витебск. Это очень красивый, зеленый город с добрыми и отзывчивыми людьми».
Следующим на сцену Летнего амфитеатра вышел Марьян Флорин Бурсеа из Румынии. Он выбрал для исполнения знаменитую композицию «The Show Must Go On» — песню, ставшую символом внутренней силы, мужества и преданности искусству. Ее драматизм, мощный вокал и посыл продолжать, несмотря ни на что, превратили эту рок-балладу в универсальный гимн стойкости и вдохновения.
Певица из Казахстана Алмагуль Батталиева исполнила «Don’t You Worry 'Bout a Thing» Стиви Уандера, продемонстрировав яркое и харизматичное выступление, наполненное элементами фанка, джаза и латиноамериканского ритма. Она набрала 69 баллов.
«Я не ожидала такой реакции — жюри встало и аплодировало стоя. Это невероятно тронуло, — призналась певица. — Я очень волновалась, но отдалась выступлению полностью. Конкурс для меня — не просто соревнование, а возможность получить опыт, новых друзей и профессиональный рост».
Представительница Беларуси Валерия Бернатович исполнила культовую композицию «Ain’t Nobody» и получила 67 баллов. Песня, выпущенная в 1983 году, стала классикой фанк- и соул-музыки благодаря глубокому груву, синтезаторному звучанию и выразительному вокалу. «Я счастлива выступать дома, перед такой благодарной публикой. Энергетика зала буквально сжала грудь перед выходом на сцену, — рассказала Валерия. — Конкуренция сильная, но атмосфера — теплая. Для меня важно честно показать себя, а не сравнивать с другими. Все ребята достойные, настоящие профессионалы».
Итальянский исполнитель Доменико Барбера стал лидером первого конкурсного дня, набрав рекордные 70 баллов. Он представил на суд жюри проникновенное исполнение композиции «The Prayer», которая требует не только технической точности, но и большой эмоциональной отдачи. Его мощный голос, выразительная подача и искренность исполнения произвели сильное впечатление на зрителей и членов жюри, что позволило итальянцу возглавить турнирную таблицу по итогам первого дня конкурса.
«Когда я только вышел на сцену, очень волновался. Но в тот момент, как заиграла музыка, я собрался с силами и был готов представить свою песню, — рассказал Доменико Барбера. — Я сделал все, что мог, и доволен своим выступлением. Сначала, конечно, было страшно, но теплая реакция публики вдохновила. Я понял, что должен выложиться на полную — выпустить свою энергию, спеть от души. Особая благодарность моему педагогу: именно его поддержка и переданные техники помогли мне достичь этого результата».
Итоги первого дня XXXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск»:
1. Клим АЛЕКСАН (Латвия) — 59 баллов.
2. Марьян Флорин БУРЧА (Румыния) — 55 баллов.
3. Алмагуль БАТТАЛИЕВА (Казахстан) — 68 баллов.
4. Эрик АХМЕТОВ (Россия) — 59 баллов.
5.Валерия БЕРНАТОВИЧ (Беларусь) — 67 баллов.
6. Деница КАРАСЛАВОВА (ДЕНИЦА) (Болгария) — 57 баллов.
7. Джессика ОГБУНУЖУ (Нигерия) — 50 баллов.
8. Михаил НАЗАРОЙ (Молдова) — 59 баллов.
9. Тэя АКВИЛИНА (THEA) (Мальта) — 60 баллов.
10. Мухаммадали ДЖУРАЕВ (МУХАММЕДАЛИ) (Узбекистан) — 62 балла.
11. Сабина МАМЕДОВА-ГАСЫМЗАДЕ (САБИНА АСИМ) (Азербайджан) — 49 баллов.
12. Рыскельди СТАРБЕКОВ (Кыргызстан) — 62 балла.
13. Давид КИРАКОСЯН (Армения) — 68 баллов.
14. Доменико БАРБЕРА (Италия) — 70 баллов. −0-
Фото Александра Хитрова.