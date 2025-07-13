В первый день конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре в Витебске» лидировал Доменико Барбера из Италии

«Когда я только вышел на сцену, очень волновался. Но в тот момент, как заиграла музыка, я собрался с силами и был готов представить свою песню, — рассказал Доменико Барбера. — Я сделал все, что мог, и доволен своим выступлением. Сначала, конечно, было страшно, но теплая реакция публики вдохновила. Я понял, что должен выложиться на полную — выпустить свою энергию, спеть от души. Особая благодарность моему педагогу: именно его поддержка и переданные техники помогли мне достичь этого результата».