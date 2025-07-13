Новосибирских дачников начнут штрафовать за машины на участках

Основные нарушения, за которые теперь строго наказывают, касаются двух ситуаций. Первая — мойка машины, при которой в почву попадают технические жидкости: масло, бензин или химические средства. Вторая — парковка на муниципальной земле, даже если она расположена в непосредственной близости от участка.