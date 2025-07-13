Новосибирских дачников начнут штрафовать за машины на участках

Штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, предусмотренные ещё с 2020 года, теперь будут выписывать массово — к дачному сезону региональные власти усилили проверки.
Хотя многие считают, что на собственной земле можно делать что угодно, законодательство устанавливает чёткие ограничения. Даже на личном участке автомобиль не должен создавать неудобств соседям, загрязнять почву или нарушать санитарные нормы.
Основные нарушения, за которые теперь строго наказывают, касаются двух ситуаций. Первая — мойка машины, при которой в почву попадают технические жидкости: масло, бензин или химические средства. Вторая — парковка на муниципальной земле, даже если она расположена в непосредственной близости от участка.
Специалисты советуют новосибирским автовладельцам заранее проверить кадастровые границы своих участков, так как часто территория за забором уже относится к землям общего пользования. Для подтверждения своих прав рекомендуется получить выписку из ЕГРН и установить чёткие межевые знаки.
Для безопасной мойки автомобиля на даче необходимо использовать специальные площадки с твёрдым покрытием или хотя бы подстилать брезент, чтобы моющие средства не попадали в почву.
Если штраф уже выписан, его можно обжаловать через систему ГИС «Правосудие», предоставив документы о границах участка. Однако эксперты предупреждают, что случаи загрязнения почвы при мойке практически всегда признаются правонарушением.
Кроме штрафов, нарушителей может ждать проверка Роспотребнадзора, если на участке будет обнаружено загрязнение. Властям Новосибирской области рекомендовали усилить разъяснительную работу с дачниками, чтобы предотвратить массовые нарушения в разгар летнего сезона.
Ранее сообщалось, что новосибирским водителям советуют готовиться к усиленному контролю ГИБДД.