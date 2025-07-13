NZZ: Россия добивается успехов на Украине, расширяя арсенал БПЛА

Издание отмечает, что за последний год российские вооруженные силы стали намного успешнее атаковать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и преодолевать украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).
— Они летают на больших высотах, иногда более трех километров, что делает их недоступными для простых средств противовоздушной обороны, — говорится в статье.
По данным издания, несмотря на косвенные данные украинского командования о количестве используемых Россией БПЛА, имеющаяся информация позволяет сделать вывод о российских успехах в этой сфере.
Российские средства противовоздушной обороны 12 июля в период с 12:00 до 14:40 уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области и Ставропольского края, а также над Азовским морем.
За ночь 12 июля российские силы ПВО сбили 33 украинских дрона над Крымом, Брянской, Ростовской, Курской и Воронежской областями, а также над Краснодарским краем и акваториями Черного и Азовского морей.