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NZZ: Россия добивается успехов на Украине, расширяя арсенал БПЛА

По мнению газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Россия добивается все больших успехов на Украине, расширяя арсенал своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По мнению газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Россия добивается все больших успехов на Украине, расширяя арсенал своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Издание отмечает, что за последний год российские вооруженные силы стали намного успешнее атаковать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и преодолевать украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

— Они летают на больших высотах, иногда более трех километров, что делает их недоступными для простых средств противовоздушной обороны, — говорится в статье.

По данным издания, несмотря на косвенные данные украинского командования о количестве используемых Россией БПЛА, имеющаяся информация позволяет сделать вывод о российских успехах в этой сфере.

Российские средства противовоздушной обороны 12 июля в период с 12:00 до 14:40 уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области и Ставропольского края, а также над Азовским морем.

За ночь 12 июля российские силы ПВО сбили 33 украинских дрона над Крымом, Брянской, Ростовской, Курской и Воронежской областями, а также над Краснодарским краем и акваториями Черного и Азовского морей.

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