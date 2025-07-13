«Я стала созависимой»: У Леры Кудрявцевой случился нервный срыв на почве семейных проблем

«Я стала созависимой. Я боюсь, что он умрёт, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай Бог, что произойдёт — я всю жизнь себе этого не прощу», — пишет Кудрявцева.