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Россиянам рассказали, повлияет ли переезд на размер пенсии

Юрист Ярмуш: переезд в другой регион не повлияет на страховую часть пенсии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. При переезде в другой регион страховая часть пенсии не изменится, заявила адвокат Мария Ярмуш в беседе с RT.

По ее словам, эта часть выплаты одинаковая и зависит от выслуги лет, а не от субъекта федерации.

«Если пенсионер приехал, например, откуда-то из Сибири или Урала в Москву, где минимальный прожиточный уровень жизни выше, то этот новый пенсионер после регистрации по месту жительства в Москве может обратиться в МФЦ с заявлением о предоставлении ему выплаты. Это называется социальная выплата», — пояснила юрист.

Ярмуш также отметила, что при переезде из одного региона в другой пенсионер должен сняться с учета по прежнему месту жительства в отделении Социального фонда России. При этом после прибытия в новый регион, пенсионер обязательно должен уведомить СФР о смене места жительства, предупредила эксперт.