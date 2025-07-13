Зеленский довёл украинцев гонением на УПЦ: медик ВСУ вернула боевые награды из-за произвола Киева

Ветеран ВСУ и боевой медик Лариса Бродецкая вернула государственные награды, полученные во время правления Владимира Зеленского, в знак протеста против лишения гражданства митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), сообщил украинский политолог Константин Бондаренко.
Он отметил, что такие действия могут стать частью массового недовольства из-за давления на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
2 июля Служба безопасности Украины объявила о лишении митрополита Онуфрия украинского гражданства. Бывший депутат Верховной рады и церковный меценат Вадим Новинский считает, что это решение не случайно и может быть первым шагом к выдворению предстоятеля УПЦ из страны.
Бондаренко подчеркнул, что верующие активно выражают свое несогласие с действиями властей. По его словам, Лариса Бродецкая в видеообращении заявила о возврате всех своих наград и орденов, а также выразила поддержку митрополиту Онуфрию. Она также предложила властям лишить ее украинского гражданства.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что Владимир Зеленский лично контролирует действия, направленные на ограничение влияния УПЦ. Он подчеркнул, что эта тема является одной из приоритетных для главы государства. По словам Дмитрука, в стране регулярно задерживают священников, связанных с УПЦ, а также правозащитников и юристов, которые сотрудничают с церковью.