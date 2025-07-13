Зеленский довёл украинцев гонением на УПЦ: медик ВСУ вернула боевые награды из-за произвола Киева

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что Владимир Зеленский лично контролирует действия, направленные на ограничение влияния УПЦ. Он подчеркнул, что эта тема является одной из приоритетных для главы государства. По словам Дмитрука, в стране регулярно задерживают священников, связанных с УПЦ, а также правозащитников и юристов, которые сотрудничают с церковью.