Толпа и давка: туристы переполнили Сочи из-за расценок на канатной дороге

Желающие попасть в горы массово направились на курорт, что спровоцировало многокилометровые пробки на подъездах к горному кластеру. Электропоезда «Ласточка» не справлялись с наплывом пассажиров и отправлялись переполненными. Очередь на подъемники растянулась на сотни метров. Многие посетители долго ожидали своей очереди, снимая ситуацию на видео и делясь впечатлениями в соцсетях.