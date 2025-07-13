Толпа и давка: туристы переполнили Сочи из-за расценок на канатной дороге

Туристы переполнили Сочи из-за расценок на канатной дороге 12 июня, сообщают местные паблики.
Так, 12 июня горнолыжный курорт «Газпром Поляна» в Сочи провел День открытых дверей. В рамках акции подъем на канатных дорогах стоил всего за 100 рублей вместо обычных 2000. Это и вызвало ажиотажный спрос.
Желающие попасть в горы массово направились на курорт, что спровоцировало многокилометровые пробки на подъездах к горному кластеру. Электропоезда «Ласточка» не справлялись с наплывом пассажиров и отправлялись переполненными. Очередь на подъемники растянулась на сотни метров. Многие посетители долго ожидали своей очереди, снимая ситуацию на видео и делясь впечатлениями в соцсетях.
Судя по всему, персонал курорта не ожидал такого потока туристов, но старался минимизировать неудобства.