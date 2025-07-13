Митинг в поддержку пропалестинской организации Palestine Action в Британии: задержаны более 70 человек

Полиция Великобритании задержала более 70 человек на демонстрациях, проходивших одновременно в трех городах страны. Подобные акции прошли в знак протеста против добавления пропалестинской организации Palestine Action в список запрещенных в Великобритании организаций. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.