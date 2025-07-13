Митинг в поддержку пропалестинской организации Palestine Action в Британии: задержаны более 70 человек

Полиция Великобритании задержала более 70 человек на демонстрациях, проходивших одновременно в трех городах страны. Подобные акции прошли в знак протеста против добавления пропалестинской организации Palestine Action в список запрещенных в Великобритании организаций. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.
Согласно официальному сообщению Скотленд-Ярда, в Лондоне правоохранителями были задержаны 41 участник акции за поддержку запрещенной организации и еще один человек — за агрессивные действия в отношении полицейского.
В Манчестере в ходе аналогичного протеста в поддержку Palestine Action 16 человек были арестованы в рамках закона о борьбе с терроризмом. Как передает BBC, в Кардиффе количество задержанных демонстрантов составило 13 человек.
В предыдущих акциях протеста члены движения блокировали деятельность объектов оборонных компаний Израиля и Великобритании, осуществляющих военные поставки для израильских сил. Кроме того, организация сыграла ключевую роль в организации масштабных демонстраций в столице Британии, где тысячи людей выступили против операции в Газе.
Напомним, что ранее в столице Армении началась акция протеста, участниками которой стали беженцы из Нагорного Карабаха.