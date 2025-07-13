Психолог объяснила, чем Лабубу опасна для дошкольников

Популярная игрушка Лабубу — не лучший выбор для малышей. Дело в том, что несмотря на ее мягкость, ее зубы могут вызвать неоднозначное восприятие персонажа со стороны дошкольника, об этом передает aif.ru со ссылкой на кандидата психологических наук Елену Голоюс.
— Дошкольникам я бы не рекомендовала покупать Лабубу, потому что она будет вызывать двойственные чувства у ребёнка. Такая игрушка может и привести к конфликтному состоянию, — считает эксперт.
У подростков же, по словам специалистов, уже сформировано самосознание и такая покупка говорит, скорее, о проявлении подросткового бунта. А это естественное состояние для детей в указанном возрасте.
Ранее председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести возрастную маркировку для игрушек Лабубу. По ее мнению, полный запрет на продажу этих фигурок в России не нужен, однако следует защитить малышей от их возможного негативного воздействия, передает 360.ru.
Кроме того, парламентарий подчеркнула важность развития рынка отечественных игрушек и вытеснения с него китайских изделий.