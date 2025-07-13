Психолог объяснила, чем Лабубу опасна для дошкольников

Популярная игрушка Лабубу — не лучший выбор для малышей. Дело в том, что несмотря на ее мягкость, ее зубы могут вызвать неоднозначное восприятие персонажа со стороны дошкольника, об этом передает aif.ru со ссылкой на кандидата психологических наук Елену Голоюс.