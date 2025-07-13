«Пустые как барабан»: Киселев ответил на обвинения в адрес Sputnik Азербайджан

В конце июня Азербайджан начал отменять культурные мероприятия, связанные с Россией, и отказываться участвовать в парламентских заседаниях с РФ. Причиной тому стали массовые задержания представителей диаспоры в Екатеринбурге, связанные с убийствами 20-летней давности. Детали конфликта между странами — в отдельном материале «Вечерней Москвы».