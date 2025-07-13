«Пустые как барабан»: Киселев ответил на обвинения в адрес Sputnik Азербайджан

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес агентства Sputnik являются необоснованными и не подкреплены никакими доказательствами.
Киселев подчеркнул, что его азербайджанские коллеги не могут привести ни одного примера, подтверждающего, что Sputnik Азербайджан занимался подрывной деятельностью в стране.
— Обвинения Совета прессы Азербайджана пусты как барабан. Коллеги не могут привести ни одного примера в подтверждение своего тезиса, что Sputnik Азербайджан занимался подрывной деятельностью в стране, — цитирует Киселева РИА Новости.
Заявление Киселева последовало за призывом Союза журналистов России к международным организациям содействовать освобождению сотрудников «Sputnik Азербайджан», задержанных в Баку в конце июня, и ответом Совета прессы Азербайджана о том, что Москва якобы использовала агентство для внешнеполитического влияния.
В конце июня Азербайджан начал отменять культурные мероприятия, связанные с Россией, и отказываться участвовать в парламентских заседаниях с РФ. Причиной тому стали массовые задержания представителей диаспоры в Екатеринбурге, связанные с убийствами 20-летней давности. Детали конфликта между странами — в отдельном материале «Вечерней Москвы».
1 июля азербайджанские СМИ также сообщили, что суд в Баку арестовал на четыре месяца главного редактора агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и его шеф-редактора Евгения Белоусова.