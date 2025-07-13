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Теплый «привет» из Северной Кореи: Ким Чен Ын обратился к Владимиру Путину

ЦТАК: Ким Чен Ын передал привет Владимиру Путину на встрече с Лавровым.

Источник: Комсомольская правда

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил дружественное послание президенту России Владимиру Путину во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в городе Вонсан. Об этом информирует официальное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокую признательность за это и попросил передать свой теплый привет уважаемому Владимиру Владимировичу Путину», — передал ЦТАК.

Согласно сообщению, переговоры состоялись в дружественной обстановке в духе взаимного доверия. Как подчеркивает ЦТАК, Сергей Лавров в свою очередь передал приветственное послание от Владимира Путина.

Напомним, что глава российского МИД находится с официальным визитом в Северной Корее с 11 по 13 июля. В рамках поездки министр посетил Вонсан. Здесь состоялись переговоры между Лавровым и министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

Ранее Ким Чен Ын подчеркнул особую значимость визита Сергея Лаврова в КНДР.

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