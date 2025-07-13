Сладость без потерь: Эксперт дала советы по сбору ягод летом

Специалист советует собирать ягоды в лукошки, вёдра, ящики, широкие бидоны или кувшины, чтобы они сохранили первоначальный вид и не смялись. Поражённые ягоды необходимо выбросить, а мятые — собрать в отдельную тару и съесть их в день сбора. Для хранения лучше отбирать только плотные ягоды, иначе высок риск испортить собранный урожай.