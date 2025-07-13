Атаку беспилотников отразили в Воронежской области — глава региона

Атаку украинских беспилотников отразили в Воронежской области в ночь на воскресенье, сообщил глава региона Александр Гусев.
По его словам, противовоздушная оборона нашла и ликвидировала в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько донов ВСУ.
По информации Гусева, пострадавших и разрушений нет.
Режим опасности атаки БПЛА на территории Воронежской области был введен в 23:13 по московскому времени 12 июля. Его пока не отменили.
Подразделения противовоздушной обороны ВС России в ночь на субботу ликвидировали 33 беспилотника ВСУ. Дроны укронацистов уничтожались в небе над шестью регионами страны, а также над акваторией Черного моря. Наибольшее количество беспилотников ВСУ было уничтожено над Брянской областью (16). Еще 6 дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря. 4 беспилотника сбиты в Крыму, 3 — в Ростовской области, еще 2 — над территорией Курской области. По одному БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области и Краснодарского края.