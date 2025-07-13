Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МАГАТЭ недовольны ударом украинского дрона по администрации Энергодара

Гросси: МАГАТЭ обеспокоено ударом БПЛА ВСУ по администрации Энергодара.

Источник: Комсомольская правда

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство получило уведомление о нанесении удара украинскими беспилотниками по административному зданию в Энергодаре — городе-спутнике Запорожской атомной электростанции.

«Во время сегодняшнего визита в Энергодар члены группы МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, посетили мэрию и увидели повреждения на крыше здания, которые, как им сообщили, были вызваны ударом беспилотника», — сообщили в агентстве.

На данный момент нет информации о жертвах в результате удара по городу, расположенному в 5 км от Запорожской АЭС. Уточняется, что такие инциденты создают дополнительные риски для ядерной безопасности в условиях продолжающегося конфликта.

Кроме этого, Гросси подчеркнул, что он «глубоко обеспокоен» частотой подобных инцидентов.

Ранее KP.RU писал об атаке БПЛА ВСУ по зданию учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше