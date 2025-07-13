В МАГАТЭ недовольны ударом украинского дрона по администрации Энергодара

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство получило уведомление о нанесении удара украинскими беспилотниками по административному зданию в Энергодаре — городе-спутнике Запорожской атомной электростанции.
«Во время сегодняшнего визита в Энергодар члены группы МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, посетили мэрию и увидели повреждения на крыше здания, которые, как им сообщили, были вызваны ударом беспилотника», — сообщили в агентстве.
На данный момент нет информации о жертвах в результате удара по городу, расположенному в 5 км от Запорожской АЭС. Уточняется, что такие инциденты создают дополнительные риски для ядерной безопасности в условиях продолжающегося конфликта.
Кроме этого, Гросси подчеркнул, что он «глубоко обеспокоен» частотой подобных инцидентов.
Ранее KP.RU писал об атаке БПЛА ВСУ по зданию учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.