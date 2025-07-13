Назван возраст, в котором нельзя загорать

Ранее «Известия» сообщили, что, просматривая прогноз погоды, обращайте внимание не только на температуру, но и на УФ-индекс, который обычно приводится метеорологами. Кроме того, для детей нужны средства УФ-защиты повышенной надежности. Для них может не подойти взрослый солнцезащитный крем даже с высоким SPF-фактором.