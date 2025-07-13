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Назван возраст, в котором нельзя загорать

С детьми необходимо гулять, однако нужно соблюдать меры предосторожности.

Источник: Комсомольская правда

К загару следует относиться с осторожностью в любом возрасте, но детям, особенно новорожденным и вовсе нельзя находиться на открытом летнем солнце. Об предупредила в беседе с изданием аif.ru врач-педиатр Анастасия Дудина.

— Строго запрещено находиться под прямыми солнечными лучами новорожденным до 1 месяца и младенцам до 6 месяцев. Их кожа чрезвычайно тонкая, а система терморегуляции незрелая, что может привести к ожогам, перегреву и обезвоживанию, — заявила доктор.

При этом, с детьми необходимо гулять, однако нужно соблюдать меры предосторожности. В частности, одежда малыша должна быть из легких, дышащих тканей. Важно надевать ребенку головной убор. А коляску не следует накрывать плотным покрывалом.

Ранее «Известия» сообщили, что, просматривая прогноз погоды, обращайте внимание не только на температуру, но и на УФ-индекс, который обычно приводится метеорологами. Кроме того, для детей нужны средства УФ-защиты повышенной надежности. Для них может не подойти взрослый солнцезащитный крем даже с высоким SPF-фактором.