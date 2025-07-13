Трамп негодует из-за якобы украденных выборов президента США в 2020 году: Генпрокуратура организовала проверку

Президент США Дональд Трамп, продолжающий оспаривать итоги выборов 2020 года, заявил, что генеральный прокурор Пэм Бонди проводит проверку на предмет возможных нарушений в ходе избирательного процесса.
«Выборы 2020 года были мошенническими и украденными, они пытались сделать то же самое в 2024 году. Это она [Бонди] изучает в качестве генпрокурора», — сетовал Трамп в соцсети Truth Social.
Напомним, что в 2020 году Трамп отказался признать поражение на выборах и победу экс-президента США Джо Байдена. В январе 2021 года его сторонники ворвались в здание Капитолия, пытаясь помешать утверждению результатов голосования.
Позднее отношении Трампа было возбуждено уголовное дело по статье о подстрекательстве к мятежу, которое грозило ему тюремным заключением. Однако после победы Трампа на выборах 2024 года все обвинения были сняты.
Ранее KP.RU писал, что Трамп связал необходимость своего активного участия в разрешении украинского кризиса с политикой предыдущей администрации Байдена, которая, по его словам, создала предпосылки для возникновения текущего конфликта.