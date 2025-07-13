В Роспотребнадзоре оценили риск распространения чумы в России

Напомним, ранее в американском штате Аризона медики зарегистрировали смерть от лёгочной чумы. При этом подчёркивается, что риск заражения для населения низок. Лёгочная чума считается наиболее опасной разновидностью инфекции, поражающей лёгкие и отличающейся относительно редким появлением среди населения.