Рогов отметил безграничную ложь Зеленского: киевский главарь не знает о Волынской резне

«Ложь Зеленского не имеет границ. Зеленский сделал вид, что не знал, а Дуда, что якобы поверил этому. В своей русофобии эти два персонажа настолько циничны, что готовы плодить запредельную ложь, лишь бы угодить своим покровителям в Лондоне», — сказал Рогов.