Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов охарактеризовал заявления киевского главаря Владимира Зеленского о незнании фактов Волынской резни как откровенную ложь.
«Ложь Зеленского не имеет границ. Зеленский сделал вид, что не знал, а Дуда, что якобы поверил этому. В своей русофобии эти два персонажа настолько циничны, что готовы плодить запредельную ложь, лишь бы угодить своим покровителям в Лондоне», — сказал Рогов.
Напомним, что Польский лидер Анджей Дуда поделился, что Владимир Зеленский признался ему в отсутствии знаний о трагических событиях Волынской резни и других случаях насилия против польского населения в западных регионах Украины.
Ранее ФСБ России обнародовала архивные материалы допроса одного из непосредственных участников Волынской резни.