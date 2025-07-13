Трамп назвал «список Эпштейна» творением «радикальных леваков»: он напомнил о других фейках демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в фальсификации документов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Он утверждает, что эти материалы созданы для дискредитации его репутации, как это было с другими ложными обвинениями.
По словам Трампа, демократы, включая бывшего президента Барака Обаму и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, совместно с бывшими руководителями ЦРУ и ФБР, а также представителями администрации Джо Байдена, сфабриковали досье Эпштейна. Он считает, что это повторение старых методов, таких как ложные утверждения о «российском следе» или скандал с ноутбуком Хантера Байдена, сына бывшего президента.
Трамп уверен, что демократы, которых он назвал «радикальными леваками», опубликовали бы документы, если бы в них содержались компрометирующие данные против него. Он также упрекнул своих бывших сторонников в том, что они поддерживают эти обвинения.
Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил недоверие к Трампу, указав на его нежелание раскрывать документы по делу Эпштейна. Маск отметил, что без публикации этих материалов людям сложно доверять президенту. По его словам, в документах может упоминаться Стив Бэннон, бывший советник Трампа, в связи с так называемым списком «клиентов» Эпштейна, подозреваемых в преступлениях против несовершеннолетних.