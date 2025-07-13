Украинский пленный заявил, что не знает, смог бы убить брата, воюющего за РФ

Сергей Медведченко, украинский военнопленный из 143-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшийся российским бойцам «Севера» на харьковском направлении, рассказал, что не знает, смог бы убить своего брата, воюющего в рядах Вооруженных сил РФ.
Брат пленного обратился к российским силовикам с просьбой сохранить жизнь родственнику, предоставив координаты его пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Медведченко также рассказал, что его брат добровольно вступил в ряды ВС РФ.
— ример моей семьи — это наглядное доказательство, что идет братоубийственная война. Не знаю, (смог бы убить брата — прим. «ВМ»), в камеру не видно, на кого летит (дрон — прим. «ВМ») — цитирует бойца ТАСС.
Пленный заверил брата в ответном видео, что с ним хорошо обращаются, кормят и поят, и передал привет матери. Медведченко также отметил, что в своей бригаде он был самым молодым, остальным было больше 50 лет.
Недавно солдат ВСУ Игорь Коржун, находящийся в российском плену, обратился к украинцам с призывом сложить оружие и прекратить участие в конфликте. Он посоветовал им «думать головой» и сдаваться, чтобы остаться в живых.