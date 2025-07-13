В России призвали обратить внимание на недобросовестных коммунальщиков: что просят проверить прежде всего

Также стало известно, что семьи с двумя и более детьми имеют право на скидку при оплате коммунальных услуг. Депутат Госдумы Сергей Колунов напомнил, что размер скидки начинается от 30% и может достигать 50% в зависимости от региона. Он уточнил, что в Подмосковье скидка нередко составляет 50%. По словам Колунова, льгота начисляется автоматически после получения семьей статуса многодетной.