В России призвали обратить внимание на недобросовестных коммунальщиков: что просят проверить прежде всего

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги вызван износом инженерных сетей, высоким уровнем кредитной ставки и другими объективными причинами. Однако недобросовестные действия некоторых коммунальных служб требуют внимания со стороны Генпрокуратуры. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с ТАСС.
Генпрокуратура ранее объявила о проверке законности повышения тарифов на коммунальные услуги. Евгений Машаров отметил, что такое поручение генерального прокурора Игоря Краснова ожидаемо, поскольку прокуратура защищает права граждан.
Член ОП пояснил, что рост тарифов связан с износом инфраструктуры и влиянием ключевой ставки Центробанка. При этом Машаров подчеркнул, что некоторые коммунальные службы включают в тарифы необоснованные расходы, на что нужно обратить особое внимание.
Также стало известно, что семьи с двумя и более детьми имеют право на скидку при оплате коммунальных услуг. Депутат Госдумы Сергей Колунов напомнил, что размер скидки начинается от 30% и может достигать 50% в зависимости от региона. Он уточнил, что в Подмосковье скидка нередко составляет 50%. По словам Колунова, льгота начисляется автоматически после получения семьей статуса многодетной.