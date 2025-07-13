Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России призвали обратить внимание на недобросовестных коммунальщиков: что просят проверить прежде всего

Член ОП обратил внимание Генпрокуратуры на недобросовестных коммунальщиков.

Источник: Комсомольская правда

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги вызван износом инженерных сетей, высоким уровнем кредитной ставки и другими объективными причинами. Однако недобросовестные действия некоторых коммунальных служб требуют внимания со стороны Генпрокуратуры. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с ТАСС.

Генпрокуратура ранее объявила о проверке законности повышения тарифов на коммунальные услуги. Евгений Машаров отметил, что такое поручение генерального прокурора Игоря Краснова ожидаемо, поскольку прокуратура защищает права граждан.

Член ОП пояснил, что рост тарифов связан с износом инфраструктуры и влиянием ключевой ставки Центробанка. При этом Машаров подчеркнул, что некоторые коммунальные службы включают в тарифы необоснованные расходы, на что нужно обратить особое внимание.

Также стало известно, что семьи с двумя и более детьми имеют право на скидку при оплате коммунальных услуг. Депутат Госдумы Сергей Колунов напомнил, что размер скидки начинается от 30% и может достигать 50% в зависимости от региона. Он уточнил, что в Подмосковье скидка нередко составляет 50%. По словам Колунова, льгота начисляется автоматически после получения семьей статуса многодетной.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография главного прокурора России и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, а затем он стал генеральным прокурором РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше