Пришедший в Москву циклон с градом и дождем попал на фото: вот как из космоса выглядит источник непогоды

Накануне KP.RU писал о прогнозе на ближайшие дни для москвичей. Так, в начале следующей недели в столице ожидается похолодание: в понедельник, 14 июля, температура опустится до +25…+30°C, а затем будет ежедневно снижаться на 1 градус — до +24…+29°C во вторник (15 июля) и +23…+28°C в среду (16 июля).