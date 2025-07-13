Пришедший в Москву циклон с градом и дождем попал на фото: вот как из космоса выглядит источник непогоды

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые изображения циклона, накрывшего Москву 12 июля. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале корпорации.
«Жара, дождь и град в Москве — спутники “Роскосмоса” показали как циклон выглядит из космоса», — сказано в ссообщении.
При этом в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о преодолении температурного рекорда в Москве, не обновлявшегося с 1902 года — столбики термометров достигли отметки +34,6°C.
Ранее из-за бушующих ветра и ливня в Останкинскую телебашню ударила молния.
Накануне KP.RU писал о прогнозе на ближайшие дни для москвичей. Так, в начале следующей недели в столице ожидается похолодание: в понедельник, 14 июля, температура опустится до +25…+30°C, а затем будет ежедневно снижаться на 1 градус — до +24…+29°C во вторник (15 июля) и +23…+28°C в среду (16 июля).