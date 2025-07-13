Более 22 тысяч жителей Новгородской области остались без света из-за грозы

Ранее жители Великого Новгорода сталкивались с перебоями в электроснабжении из-за аварии на подстанции «Восточная», после чего власти призывали горожан сократить потребление электричества для предотвращения перегрузки резервных линий. Тогда часть города оставалась без света, а восстановительные работы заняли несколько дней. Подобные инциденты происходили и в других регионах — в Подмосковье из-за грозового циклона без электричества остались десятки населенных пунктов.