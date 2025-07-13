Роспотребнадзор: заражение чумой в РФ маловероятно, ситуация на контроле

Согласно официальной информации из округа Коконино в американском штате Аризона, у одного из местных жителей была диагностирована лёгочная форма чумы. Мужчина находился в тяжёлом состоянии и скончался в день госпитализации. На западе США, включая Аризону, природные очаги этого заболевания присутствуют в 15 штатах, и случаи заражения фиксируются почти ежегодно — чаще всего из-за контакта с домашними животными, инфицированными от носителей чумы, например, луговых собачек.