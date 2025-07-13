Роспотребнадзор: заражение чумой в РФ маловероятно, ситуация на контроле

Роспотребнадзор внимательно отслеживает ситуацию с зарегистрированным случаем чумы в США, при этом в России риск заражения и летального исхода от этой инфекции оценивается как крайне низкий.
Об этом сообщили представители ведомства, подчеркнув, что в стране действует эффективная система эпидемиологического надзора.
Согласно официальной информации из округа Коконино в американском штате Аризона, у одного из местных жителей была диагностирована лёгочная форма чумы. Мужчина находился в тяжёлом состоянии и скончался в день госпитализации. На западе США, включая Аризону, природные очаги этого заболевания присутствуют в 15 штатах, и случаи заражения фиксируются почти ежегодно — чаще всего из-за контакта с домашними животными, инфицированными от носителей чумы, например, луговых собачек.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в рамках федерального проекта «Санитарный щит» на всех пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. Для оценки и снижения рисков завоза опасных инфекций используется автоматизированная система «Периметр». Специалисты продолжают мониторинг международной эпидемиологической обстановки и при необходимости готовы оперативно реагировать.
Ранее Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в России, за последнее десятилетие в стране не были ни одного случая заболевания.