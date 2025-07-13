Наскальные рисунки Башкирии включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Наскальные рисунки, которые изображены на стенах Каповой пещеры в башкирском заповеднике Шульган-Таш, внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом было принято на 47-й сессии Комитета всемирного наследия — оно прошло в Париже.