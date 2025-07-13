Наскальные рисунки Башкирии включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Наскальные рисунки, которые изображены на стенах Каповой пещеры в башкирском заповеднике Шульган-Таш, внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом было принято на 47-й сессии Комитета всемирного наследия — оно прошло в Париже.
Каповая пещера длиной до 4 км и глубиной в 165 метров хранит более 200 изображений — все они эпохи палеолита.
В ходе исследований ученые обнаружили на стенах природной достопримечательности изображения животных — мамонтов, верблюдов, лошадей, а также геометрических фигур. Рисунки выполнены охрой. Постпред России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил, что данные изображения были созданы 16−20 тыс. лет назад. Они подчеркивают единство духовного наследия человечества.
Башкирская Капова пещера — уникальный археологической объект во всей Восточной Европе. Для сохранения пещеры и ее рисунков создан комплекс Шульга-Таш — единственный в России музей наскального искусства времен палеолита.
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