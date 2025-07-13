В России оценили вероятность распространения чумы

Ранее в Аризоне (США) лабораторно подтвердили случай заражения чумой. Была диагностирована легочная форма заболевания. Это первый летальных исход от инфекции в регионе с 2007 года. Легочная чума считается самой тяжелой разновидностью инфекции, вызываемой бактерией Yersinia pestis.