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Водителей предупредили об изменении правил оформления ДТП с июля

Страховщик Остудин: лимит выплат по европротоколу с начала июля вырос вдвое.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Лимит выплат по европротоколу с начала этого месяца увеличился в два раза — со 100 до 200 тысяч рублей, но не во всех случаях, рассказал агентству «Прайм» эксперт по страховым рискам, владелец страховой компании «Астро-Волга» Ярослав Остудин.

Он объяснил повышение тем, что из-за инфляции средняя цена ремонта давно превысила 100 тысяч рублей. Это загружало дороги и добавляло работы ГИБДД, поскольку водителям приходилось ждать инспекторов даже из-за незначительного превышения и даже опасений, что выплат не хватит.

«Новый лимит расширит применение европротокола, повысит его привлекательность и ускорит разбор аварий», — считает Остудин.

Однако повышение касается лишь случаев, когда в аварии участвовали не более двух автомобилей, у обоих водителей есть полисы ОСАГО, в результате ДТП нет пострадавших. Если есть разногласия, при оформлении по европротоколу нужны фотографии, которые следует загрузить в специальное приложение. В противном случае выплата составит прежние 100 тысяч рублей.