Водителей предупредили об изменении правил оформления ДТП с июля

Однако повышение касается лишь случаев, когда в аварии участвовали не более двух автомобилей, у обоих водителей есть полисы ОСАГО, в результате ДТП нет пострадавших. Если есть разногласия, при оформлении по европротоколу нужны фотографии, которые следует загрузить в специальное приложение. В противном случае выплата составит прежние 100 тысяч рублей.