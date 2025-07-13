Юрист назвал сорняк на дачном участке, за который грозит штраф

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россиян могут оштрафовать за наличие борщевика на участке, поэтому от сорняка важно вовремя избавиться, предупредил в разговоре с агентством «Прайм» юрист Тимур Харди.
Борщевик Сосновского — ядовитое растение, которое может вызвать у человека серьезные ожоги. Потому на участке от него необходимо избавляться.
«За борщевик на участке можно получить штраф. Его размер зависит от региона, в основном от двух тысяч до пяти. Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет пять тысяч рублей», — рассказал эксперт.
Бороться с борщевиком можно самостоятельно, соблюдая все правила безопасности. Но лучше всего обратиться в специальные компании, которые занимаются его уничтожением или в СЭС.