Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист назвал сорняк на дачном участке, за который грозит штраф

Юрист Харди: дачникам грозит штраф за борщевик на участке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россиян могут оштрафовать за наличие борщевика на участке, поэтому от сорняка важно вовремя избавиться, предупредил в разговоре с агентством «Прайм» юрист Тимур Харди.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, которое может вызвать у человека серьезные ожоги. Потому на участке от него необходимо избавляться.

«За борщевик на участке можно получить штраф. Его размер зависит от региона, в основном от двух тысяч до пяти. Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет пять тысяч рублей», — рассказал эксперт.

Бороться с борщевиком можно самостоятельно, соблюдая все правила безопасности. Но лучше всего обратиться в специальные компании, которые занимаются его уничтожением или в СЭС.