Дачникам напомнили, за какой сорняк на участке грозит штраф

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске, связанном с ядовитыми растениями и ягодами, которые могут представлять особую опасность в летний сезон. В ведомстве подчеркнули, что контакт с такими видами, как ягоды волчеягодника (Дафны), вороний глаз, ландыш и борщевик Сосновского, способен привести к серьезным отравлениям и химическим ожогам. Специалисты рекомендуют избегать соприкосновения с этими растениями и обходить их стороной.