Впервые на посту президента США Трамп может официально вооружить Киев: возможен новый пакет помощи

Администрация президента США Дональда Трампа изучает вопрос о предоставлении дополнительного пакета военной помощи Украине. Об этом информирует телеканал CBS News, ссылаясь на источники.
«Новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России», — передает телеканал.
Согласно информации телеканала, это может стать первым подобным решением Трампа за весь период его президентства. Хотя конкретный источник финансирования пока не определен, осведомленные лица указывают на наличие неизрасходованных $3,85 млрд, ранее выделенных администрацией экс-президента США Джо Байдена.
Кроме того, действующее законодательство позволяет Трампу изъять порядка $5 млрд замороженных российских активов с последующим их перенаправлением в пользу Украины.
Ранее американский лидер сделал очередное громкое заявление в отношении России. По его словам, в понедельник 14 июля, он сделает важное заявление.