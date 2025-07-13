Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые на посту президента США Трамп может официально вооружить Киев: возможен новый пакет помощи

CBS: Трамп может выделить Украине новый пакет помощи как «сигнал России».

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа изучает вопрос о предоставлении дополнительного пакета военной помощи Украине. Об этом информирует телеканал CBS News, ссылаясь на источники.

«Новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России», — передает телеканал.

Согласно информации телеканала, это может стать первым подобным решением Трампа за весь период его президентства. Хотя конкретный источник финансирования пока не определен, осведомленные лица указывают на наличие неизрасходованных $3,85 млрд, ранее выделенных администрацией экс-президента США Джо Байдена.

Кроме того, действующее законодательство позволяет Трампу изъять порядка $5 млрд замороженных российских активов с последующим их перенаправлением в пользу Украины.

Ранее американский лидер сделал очередное громкое заявление в отношении России. По его словам, в понедельник 14 июля, он сделает важное заявление.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше