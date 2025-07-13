Впервые на посту президента США Трамп может официально вооружить Киев: возможен новый пакет помощи

Согласно информации телеканала, это может стать первым подобным решением Трампа за весь период его президентства. Хотя конкретный источник финансирования пока не определен, осведомленные лица указывают на наличие неизрасходованных $3,85 млрд, ранее выделенных администрацией экс-президента США Джо Байдена.