Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армянские переселенцы в Ереване устроили сидячую акцию протеста

В Ереване на площади Свободы армянские переселенцы из Нагорного Карабаха организовали сидячую демонстрацию. Об этом стало известно в субботу, 12 июля.

В Ереване на площади Свободы армянские переселенцы из Нагорного Карабаха организовали сидячую демонстрацию. Об этом стало известно в субботу, 12 июля.

Акция, организованная советом по защите прав арцахцев, была санкционирована властями, однако шествие к зданиям парламента и правительства было запрещено.

Организаторы заявили, что демонстранты намерены оставаться на площади до конца и проведут там ночь, несмотря на запрет полиции устанавливать палатки.

— В случае проведения шествия полиция применит силу. Мы остаемся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними, — объяснил от имени организаторов член совета Артак Мкртчян.

Участники митинга требуют защиты прав переселенцев, включая право на возвращение, решение социальных и жилищных проблем, реализацию программ содействия и предотвращение оттока карабахских армян из Армении, передает РИА Новости.

25 июня в Армении сотрудники правоохранительных органов в масках задержали лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна.

При этом главный редактор канала RT Маргарита Симоньян заявила, что часть граждан в Армении идет за Пашиняном, и на фоне сложившейся в республике ситуации его можно назвать «мизинцем» или «аппендицитом» антихриста.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше