Армянские переселенцы в Ереване устроили сидячую акцию протеста

В Ереване на площади Свободы армянские переселенцы из Нагорного Карабаха организовали сидячую демонстрацию. Об этом стало известно в субботу, 12 июля.
Акция, организованная советом по защите прав арцахцев, была санкционирована властями, однако шествие к зданиям парламента и правительства было запрещено.
Организаторы заявили, что демонстранты намерены оставаться на площади до конца и проведут там ночь, несмотря на запрет полиции устанавливать палатки.
— В случае проведения шествия полиция применит силу. Мы остаемся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними, — объяснил от имени организаторов член совета Артак Мкртчян.
Участники митинга требуют защиты прав переселенцев, включая право на возвращение, решение социальных и жилищных проблем, реализацию программ содействия и предотвращение оттока карабахских армян из Армении, передает РИА Новости.
25 июня в Армении сотрудники правоохранительных органов в масках задержали лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна.
При этом главный редактор канала RT Маргарита Симоньян заявила, что часть граждан в Армении идет за Пашиняном, и на фоне сложившейся в республике ситуации его можно назвать «мизинцем» или «аппендицитом» антихриста.