Юрист напомнила, в каком случае туркомпании грозит суд

Туристам и отпускникам напомнили о праве на отказ от дополнительных услуг.
Туристические компании не имеют оснований отказывать в продаже путевки из-за несогласия клиента оформлять медицинскую страховку. Такие действия противоречат законодательству о защите прав потребителей, поэтому гражданин может обратиться в суд. Об этом заявила управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
«Отказ продавать основной товар или услугу при отказе от навязанной допуслуги прямо запрещен статьей 16 Закона о защите прав потребителей», — процитировало Спиридонову РИА Новости. Также юрист отметила, что если агентство не желает продавать путевку без страховки, турист может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или подать иск в суд.
Спиридонова подчеркнула, что при оформлении тура оператор обязан отдельно обозначить стоимость медицинской страховки и самой поездки. Это важно для того, чтобы клиент мог самостоятельно решить, покупать ли ему дополнительные услуги или нет.
Как сообщало URA.RU, юристы напомнили, что пассажиры имеют право вернуть деньги за билеты даже по невозвратному тарифу в случае болезни, смерти близких или отмены рейса по вине перевозчика. Также право на возврат возникает при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. К ним относятся стихийные бедствия, закрытие границ, введение режима чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности.