Юрист напомнила, в каком случае туркомпании грозит суд

«Отказ продавать основной товар или услугу при отказе от навязанной допуслуги прямо запрещен статьей 16 Закона о защите прав потребителей», — процитировало Спиридонову РИА Новости. Также юрист отметила, что если агентство не желает продавать путевку без страховки, турист может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или подать иск в суд.