В России предложили увеличивать маткапитал в два раза: выплату удвоят при одном условии

Увеличение материнского капитала в два раза для семей, где второй ребенок родился в течение трех лет после первого, может стать действенным способом повышения рождаемости в России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в интервью ТАСС.