В России предложили увеличивать маткапитал в два раза: выплату удвоят при одном условии

Увеличение материнского капитала в два раза для семей, где второй ребенок родился в течение трех лет после первого, может стать действенным способом повышения рождаемости в России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в интервью ТАСС.
Ранее научный сотрудник Института Е. Т. Гайдара Мария Гирич отметила, что перераспределение большей части материнского капитала на второго ребенка было бы разумным шагом. Сергей Рыбальченко поддержал эту идею, предложив ввести «премию за скорость» — удвоение маткапитала для семей, где второй ребенок появился вскоре после первого.
По словам Рыбальченко, выплата большей части маткапитала на первого ребенка снижает желание семей заводить второго и последующих детей. Он пояснил, что рождение первого ребенка обычно связано с личным желанием родителей, и они справляются с обязанностями. Однако второй ребенок требует больше усилий, а с третьим семье нужна значительная поддержка.
Сейчас маткапитал на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго — дополнительно 221 895 рублей. Если выплата на первого ребенка не оформлялась, за второго начисляется 912 162 рублей.
Напомним, что 2 июля в России приняли закон, упрощающий оформление жилья, купленного с использованием ипотеки и маткапитала, в общую собственность семьи до полного погашения кредита. Депутат Светлана Разворотнева, соавтор закона, подчеркнула, что документ направлен на упрощение сделок с недвижимостью для семей. Она отметила, что теперь такие объекты будет легче продать.